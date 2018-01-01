"Сиськи-висячки и вечно грязная голова": фанаты жестко прошлись по новому фото Волочковой

Балерина поделилась снимком, который спровоцировал ее поклонников.

Балерина поделилась снимком, который спровоцировал ее поклонников instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию, которую жестко раскритиковали ее подписчики.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Волочкова позирует в длинном платье в горошек с глубоким декольте, волосы она как всегда собрала в хвост.

Подписчики балерины резко отреагировали на такой снимок, отметив, что им уже порядком поднадоела странная прическа Волочковой.

"Платье в горошек, сиськи-висячки и вечно грязная голова. Это же конечно роскошь", "Пора уже остепениться, и надоели твои шпагаты и некрасивая одежда, вульгарщина!", "Бабуська", "Баба Насос и ее знаменитые отвисшие сисялки-висялки", - разнесли фото Волочковой подписчики.

Однако нашлись и те, кому образ балерины понравился, и они наоборот похвалили Волочкову за скромность.

"Прелесть! Умничка Настя! И дома все замечательно! Люблю!", "Красивая женщина назло завистникам", "Отличное фото и образ!", "Необычный снимок. Получилось отлично!", - писали фанаты.

Это фото вызвало жаркие споры в комментариях instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова в ванной позировала в трусах.

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