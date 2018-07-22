"Сисяндры супер!": экс-Nikita сексуально станцевала в прозрачном боди и засветила соски, видео

Артистка не стесняясь показала все лучшее, что у нее есть.
На своей странице в Instagram артистка выложила видео, на котором она танцует под песню Макса Барских "Полураздета". На Кумейко из одежды был прозрачный боди, через который были видны все достоинства диджея, и накидку.
Подписчики отметили, что ей стоило бы снять накидку, ведь, по их словам, у нее прекрасное тело.
"Без накидки было бы лучше...", "Сисяндры супер!", "Опять это огонь - боди", "А халат-то зачем надела, интересней без него", "Невозможно оторвать взгляд!", - писали юзеры.
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