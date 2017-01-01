Скандал на "Евровидении": В Беларуси требуют дисквалифицировать украинского певца

Алексеев подписал гарантии соответствия его песни требованием нацотборав Беларуси, чем ввел в заблуждение оргкомитет конкурса, говорится в заявлении.

В Беларуси вокруг украинского певца Никиты Алексеева (Alekseev), который решил представлять Беларусь на Евровидении-2018, разгорелся скандал.

Несмотря на то, что музыканту удалось выйти в финал нацотбора, против него выступили большинство его конкурентов и требуют дисквалифицировать украинского исполнителя.

7 из 11 финалистов белорусского отбора на Евровидение-2018 "Евровидения" написали коллективное письмо на адрес Белтелерадиокомпании, и угрожают отозвать свои заявки из конкурса, если их не устроит ответ.

Они обвиняют Алексеева в том, что песня Forever далеко не новая, как того требуют правила конкурса, и музыкант давно выступает с другой ее версией на концертах, пишет "Комсомольская правда в Беларуси".

"Мы не подпишем договора на участие в финальной части национального отбора до момента принятия БТРК честного и справедливого решения -дисквалификации артиста Никиты Алексеева", — говорится в заявлении.

Они считают, что выступление на одной сцене с Алексеевым нанесет им "репутационный вред, оскорбит нашу честь и человеческое достоинство". Они также "ставят под сомнение квалификацию и деловую репутацию артиста Никиты Алексеева и его менеджмента".

Белорусские музыканты заявляют, что представленная в заявке композиция Forever является "переведенной на английский язык, незначительно переаранжированной и укороченной версией песни "Навсегда", о чем есть независимые экспертные заключения".

А первое публичное исполнение данной композиции состоялось еще в мае 2017 года в рамках коммерческого гастрольного тура, а потом он еще неоднократно выступал с ней.

Участники нацотбора заявляют, что это "прямо нарушает пункты текущего Положения о национальном отборе", и это дает Алексееву "неоспоримое преимущество не только в рамках национального отбора, но и в контексте основного конкурса "Евровидение 2018".

Также они отмечают, что композиция имеет продолжительность 3 минуты 06 секунды, что прямо нарушает ограничения на продолжительность звучания.

"Зачастую, несколько лишних секунд не позволяют использовать ту или иную композицию, по причине того, что укоротить песню без потери структуры аранжировки не удается", — говорится в заявлении.

Они отмечают, что Алексеев подписал гарантии соответствия его песни требованием нацотбора, чем ввел в заблуждение оргкомитет конкурса.

Кроме того, артисты считают, что вопрос с участием Alekseev в Евровидении-2018 от Беларуси практически решен, а они просто являются статистами в нацотборе. При этом они тратят от 2 до 10 тысяч долларов за запись и аранжировку песни, костюмы и номер.

Вместе с тем в Сети появилось заявление, подписанное Европейским вещательным союзом (EBU) в котором говорится о том, что Alekseev нарушил правила отбора: его песня была коммерчески использована на концерте до 1 сентября 2017 года. В случае его победы в нацотборе они предписывают поменять песню для участия в "Евровидении-2018" в Лиссабоне. Тем более, что такие ситуации в белорусском национальном отборе уже были четыре раза.

Ранее украинский певец объяснил, почему хочет представлять на "Евровидении-2018" другую страну.