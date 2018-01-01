Скандал на Нацотборе на Евровидение-2018. Номер с красным клубком Бабкина назвали плагиатом, видео

Сценический образ певца похож на клип украинской группы.
Речь идет о красном клубке с нитками, который певец демонстрировал на сцене. Об этом режиссер Константин Михайлов заявил в Facebook.
"Посмотрел первый полуфинал отбора на Евровидение. Очень понравилось выступление Сергея Бабкина. Особенно красный клубок с нитками. Почти такой же, как в нашем с Фиолет клипе "Романтика", который мы сняли девять месяцев назад", - написал он.
В первом комментарии к сообщению Михайлов добавил видео, которое, по его мнению, скопировал в своем сценическом номере Бабкин.
Напомним, это не единственное обвинение в плагиате в украинском нацотборе на Евровидение-2018. Ведущий Сергей Притула уловил в песне исполнителя LAUD мотивы британского хита.