Скандал на Нацотборе на Евровидение-2018. Номер с красным клубком Бабкина назвали плагиатом, видео

Сценический образ певца похож на клип украинской группы.

Сергея Бабкина заподозрили в плагиате. Фото: скрин видео Youtube

Выступление тренера шоу "Голос страны" в полуфинале национального отбора на Евровидение Сергея Бабкина по концепции очень похоже на клип группы Фиолет на песню "Романтика".

Речь идет о красном клубке с нитками, который певец демонстрировал на сцене. Об этом режиссер Константин Михайлов заявил в Facebook.

"Посмотрел первый полуфинал отбора на Евровидение. Очень понравилось выступление Сергея Бабкина. Особенно красный клубок с нитками. Почти такой же, как в нашем с Фиолет клипе "Романтика", который мы сняли девять месяцев назад", - написал он.

В первом комментарии к сообщению Михайлов добавил видео, которое, по его мнению, скопировал в своем сценическом номере Бабкин.

Напомним, это не единственное обвинение в плагиате в украинском нацотборе на Евровидение-2018. Ведущий Сергей Притула уловил в песне исполнителя LAUD мотивы британского хита.