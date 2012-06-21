Скандал: сестричек Олсен обвиняют в рабовладельчестве

В 2007 году девушки создали линии модной одежды The Row и Elizabeth & James.

Сестры Олсен Instagram

30-летние Мэри-Кейт и Эшли Олсен давно не снимаются в кино: теперь самые знаменитые близняшки мира — модные дизайнеры.

В 2007 году девушки создали линии модной одежды The Row и Elizabeth & James.

Империя Олсен, по подсчетам зарубежных порталов, стоит примерно 300 млн. долларов. А вот платить зарплату сотрудникам девушки не хотят. Теперь они обвиняются чуть ли не в рабовладельчестве, — передает peopletalk.

Несколько месяцев подряд 185 интернов сестер Олсен работали на марку The Row бесплатно по 50 часов в неделю. В конце концов, им это надоело, и они обратились в суд, который постановил: выплатить зарплату срочно. Мэри-Кейт и Эшли выделили из бюджета компании чуть меньше 140 000 долларов. Это значит, что каждому интерну полагается около 530 долларов. Правда, в итоге у них останется около половины суммы — остальное пойдет на оплату адвокатов. Оставшихся денег интернам еле хватит, чтобы купить, например, футболку от The Row: она стоит 320 долларов. А уж о платьях думать нечего — они стоят больше полутора тысяч.

Напомним, Эшли Олсен борется с болезнью Лайма.