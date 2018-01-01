Скандальная Повалий рассказала, где будет развлекать россиян-эмигрантов

Афиша мероприятия был опубликована певицей в социальной сети Instagram.
Ее слова подтверждает афиша мероприятия, опубликованная в социальной сети Instagram.
"Уже совсем скоро. Дюссельдорф, 10 февраля, легендарный музыкальный фестиваль "Песня года" в Германии", - говорится в подписи к фото.
К слову, кроме Повалий, на фестивале выступят другие скандально известные певицы родом из Украины − Лолита Милявская и Наташа Королева.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Повалий "спелась" с российским шансонье.