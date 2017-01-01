"Все голее и голее". Ани Лорак побаловала фанатов "горячим" фото

Исполнительница по всей видимости, прекрасно понимает, что поклонников привлекают не только ее песни, но и ее прелести, потому и охотно демонстрирует их.

Ани Лорак instagram.com/anilorak/

Украинская поп-исполнительница Ани Лорак продолжает публиковать на своей странице в Instagram "горячие" фотографии из отпуска в Мексике , который она проводит вместе с мужем Муратом и дочкой Софией.

На последнем снимке певица позирует в откровенном красном купальнике типа "бикини" и за рулем водного скутера.

Ани Лорак instagram.com/anilorak/

Этот Instagram-пост Лорак вызвал достаточно сильный ажиотаж. Всего за несколько часов фото получило более 80 тысяч лайков и более пяти сотен комментариев. Активнее всего подписчики страницы Лорак комментируют ее фигуру, бюст и минимум одежды.

"Очень красивая у Вас фигура, очень женственная", "Она все голее и голее! Куда только муж смотрит?", "Бесподобная! Не перестаю вами восхищаться", "У Вас прекрасная семья, но мне не нравится, почему Вы так, почти голой, выставляете себя, Вы же с мужем, с дочкой отдыхать поехали, наслаждайтесь этим", "Какие буфера!", − большинство комментариев исполнены именно в таком духе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в новом клипе Лорак заметили плагиат.