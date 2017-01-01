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Скандальная украинская певица показала поклонникам выросшую дочь

Сегодня, 16:51

Скандально известная своими постоянными гастролями в РФ украинская поп-исполнительница решила лишний раз напомнить о себе и своей семье.

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Днепр Час
Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной стеи Instagram фотоснимок, на которой она запечатлена с дочерью Евангелиной.

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Instagram

Подписчики Лободы начали активно обсуждать публикацию. По их мнению, девочка за последнее время заметно выросла и повзрослела, и, кроме того, стала сильно похожа на свою "звездную" маму.

Со времени публикации фотография набрала около 138 тысяч лайков.

Напомним, ранее скандальная украинская певица похвалилась аншлаговым концертом в России.

 
Теги:  
певица, дочь, Лобода
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