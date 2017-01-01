Скандальная украинская певица "пожаловалась" на груду наград от россиян

Исполнительница в очередной раз дала понять, что с тщеславием у нее дела обстоят нормально.

Светлана Лобода Факти

Светлана Лобода, скандальная украинская поп-исполнительница, постоянно гастролирующая по РФ, опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram юмористический призыв к россиянам прекратить награждать ее призами и премиями за достижения в шоу-бизнесе.

"И вот ещё ... на днях. Vk music awards 2017. П.с. Ффффатит!!!!) (орфография оригинальная – ред.) Спасибо огромное всем- всем-всем!", − написала она.

Премия VK Music Awards 2017 проходила в режиме онлайн и представляла из себя прямую трансляцию, организованную со смартфона шоуменом Павлом Волей. К слову, сама Лобода включилась в нее, находясь в Дубае (ОАЭ).

Певица была признана лучшей по версии Vk music awards 2017 в номинации "Артист года". Также в списки номинантов премии попали другие поп-исполнители из Украины − "Грибы", Макс Барских, Ани Лорак и Monatik.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лобода стала "Певицей года" в России.