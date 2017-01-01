Скандальная украинская певица приехала в Киев, фото

Подготовка к шоу "Дива" в самом разгаре.

Ани Лорак. Instagram

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая регулярно выступает в России и получает там различные награды, приехала в Киев.

Об этом свидетельствует фото, опубликованное в Instagram артистки.

"Подготовка к шоу "Дива" в самом разгаре. А вы готовы?" — подписала Лорак снимок, сделанный в Киеве.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)Янв 15, 2018 at 10:51 PST

Поклонники певицы желали удачи артистке в подготовке и расспрашивали, состоится ли шоу в Киеве.

"Удачи в подготовке! Это будет как всегда великолепно! Уверена на 1000000% Ждём с нетерпением, премьеру. Ждём вас и шоу "DIVA" в Сумах. Любим","Как же я жду, безумно. Как же вы прекрасны", "Минск ждет Вас", — написали подписчики.

Ранее Ани Лорак заявила о новом шоу "Дива". Певица призналась, что его постановкой занимается украинский режиссер Олег Боднарчук.