Скандальная украинская певица стала "Женщиной года 2017" в России

Светлана Лобода получила престижную премию от российского глянцевого журнала

1

Лобода - "Женщина года-2017" Михаил Фролов

Светлана Лобода, поп-певица родом из Украины, в последнее время постоянно живущая и работающая в России, получила титул "Женщина года 2017" по версии глянцевого издания Glamour.

Лобода поблагодарила организаторов премии через свою страницу в социальной сети Instagram. "Невероятно приятно. Благодарю вас, @glamour_russia", – написала она.



Кроме того, Лобода получила от Glamour премию "Певица года".

"Светлана Лобода – реальный феномен русскоязычной поп-сцены. Всего за год певица из Украины завоевала слушателей по всей России несложными, но суперзапоминающимися треками", – сообщили представители издания.

Интересно также, что кроме Лободы награду в нынешнем году от журнала Glamour получила еще одна украинка − в номинации "Телезвезда года" победила ведущая проекта "Орел и решка" Регина Тодоренко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что скандально известного украинского певца признали "Лучшим российским артистом"