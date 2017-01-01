Скандально известная Лорак приехала в Киев и снимает фильм

Певица готовит для публики уникальный документальный фильм.

Ани Лорак. Скриншот

Скандальная украинская певица Ани Лорак , которая проживает и регулярно выступает в России снова приехала в Киев.

Об этом свидетельствуют фото и видео, опубликованные в Instagram артистки.

В Украине певица готовиться к новому шоу "Дива". Как подтверждение к этому. в сети она опубликовала видео с фрагментом новой песни.

"Все дни в подготовке и репетициях, чтобы вновь и вновь радовать моих любимых зрителей. Новые песни, премьеры, любимые хиты. Совсем скоро", — написала она.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)Янв 22, 2018 at 11:45 PST

А также сделала неожиданное заявление. Отвечая на вопрос поклонницы, будет ли шоу в Виннице, певица ответила: "Будет".

Кроме того, исполнительница готовит для публики документальный фильм

"Специально для вас мы готовим уникальный документальный фильм о создании шоу "Дива". Вы сможете заглянуть за кулисы сцены, я расскажу о своих чувствах и поделюсь эмоциями", — написала Лорак.

Ранее Ани Лорак заявила о новом шоу "Дива". Певица призналась, что его постановкой занимается украинский режиссер Олег Боднарчук.