Скандально известная Лорак приехала в Киев и снимает фильм

Певица готовит для публики уникальный документальный фильм.
Об этом свидетельствуют фото и видео, опубликованные в Instagram артистки.
В Украине певица готовиться к новому шоу "Дива". Как подтверждение к этому. в сети она опубликовала видео с фрагментом новой песни.
"Все дни в подготовке и репетициях, чтобы вновь и вновь радовать моих любимых зрителей. Новые песни, премьеры, любимые хиты. Совсем скоро", — написала она.
А также сделала неожиданное заявление. Отвечая на вопрос поклонницы, будет ли шоу в Виннице, певица ответила: "Будет".
Кроме того, исполнительница готовит для публики документальный фильм
"Специально для вас мы готовим уникальный документальный фильм о создании шоу "Дива". Вы сможете заглянуть за кулисы сцены, я расскажу о своих чувствах и поделюсь эмоциями", — написала Лорак.
Ранее Ани Лорак заявила о новом шоу "Дива". Певица призналась, что его постановкой занимается украинский режиссер Олег Боднарчук.