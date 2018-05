Скандального продюсера Харви Вайнштейна арестовали

Голливудский продюсер Харви Вайнштейна был арестован полицией Нью-Йорка после того, как он добровольно сдался правоохранительным органам утром 25 мая.

Как сообщил CNN источник, Вайнштейн был арестован по обвинению в том, что изнасиловал одну женщину и принудил другую к оральному сексу. Ему предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

Ближе к концу дня продюсер должен предстать перед судом в Манхэттене, где будет решаться вопрос о залоге. Согласно информации источника, залог для Вайнштейна будет установлен в размере 2 миллионов долларов.

Напомним, что осенью 2017 года Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании актрисы Азия Ардженто и Лусия Эванс. О сексуальных домогательствах продюсера также рассказали звезда фильма "Криминальное чтиво" Розана Аркетт, известная французская актриса Жюдит Годреш, а также Кэтрин Кэндалл.

Позже о домогательствах рассказали актрисы Анджелина Джоли,Гвинет Пэлтроу и Ума Турман. Харви Вайнштейн отрицает, что принуждал женщин к сексу. После этого Weinstein Company уволила Вайнштейна.

Помимо Нью-Йорка, против Вайнштейна ведутся уголовные расследования в Лос-Анджелесе и Лондоне.

