Скандальный Антин Мухарский возвращается в Украину с диском эротических песен

Артист встретится с поклонниками на "Книжном арсенале".

Артист встретится с поклонниками на «Книжном арсенале» Tv.ua

Эпатажный украинский актер и шоумен Антин Мухарский , который покинул Украину и искал политического убежища в одной из стран Европы, решил вернуться из Греции на родину.

Артист собирается на "Книжном арсенале" презентовать свой сборник романтически-эротических песен "Розовые усы" и альманах "Национальная идея современной Украины", об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Странствующий художник прощается с гостеприимной Грецией. С 30 мая по 3 июня буду на Книжном Арсенале. Буду неистово рад увидеть всех друзей лично. С лютым художественным приветствием, Антин Мухарский", - написал актер.

Ранее Мухарский признался, что его не покидают мысли о суициде.

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