Скандальный Панин припрятал свои грешки фотографией с Путиным

Актер рассказал про свои грехи, подчеркнув, что не стесняется своих несовершенств.

Владимир Путин и Алексей Панин. instagram.com/alekseypanin77

Скандальному российскому актеру Алексею Панину снова досталось от журналистов.

На своей странице Instagram актер с обидой на акул пера написал, что не стесняется своих несовершенств и сопроводил публикацию фотографией, на которой запечатлен с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вспоминая про меня, СМИ перед моим именем любят писать скандальный артист. А кто эти скандалы придумывал? Может быть я? Нет! Они! Я не отказываюсь от своих грехов, но и чужих на меня не надо вешать. К большей части того что они про меня пишут я не имею никакого отношения. Они даже не уточняют подробности. Они просто врут людям. Они не журналисты, они помойка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – ред.).

Жаль, что им не интересно рассказывать о помощи нуждающимся людям О больных детях. О стариках. Обидно за общество и за народ, который они считают стадом", – написал артист о журналистах на своей странице в социальной сети.

Снимок сделан на вручении Государственной премии Российской Федерации в области культуры и искусства. Актер получил ее за фильм "Звезда".

Этим фото с президентом Панин словно прикрывает свои постыдные дела, в которых был замешан. И пытается себя обелить, оправдать, пишут Дни.ру.

Комментаруя пост артиста, журналист пишет: "Репортерам, конечно, нужны сенсации, интриги, расследования, а тут такая благодатная почва – Панин и голым по улице пройдется, и женское белье наденет, и о сексе с мужиками поведает, и коллег в гей-скандал втянет. Возможно, журналисты иногда перегибают палку, но не ради ли шумихи актер устраивает свои многочисленные провокации? Ведь масса примеров, когда другие артисты не эпатируют, живут скромно, без скандалов…".