Скандальный Панин собрался "валить" из России, прихватив дочь

Актер решил улететь в неизвестном направлении.
На своей странице в Instagram он опубликовал видео, на котором прощался с подписчиками.
В ролике актер спросил свою дочь Нюсю, куда они полетят. Девочка называла Таиланд, но актер уточнил, что направление они пока не выбрали.
"Мы просто тупо прилетели в аэропорт, сейчас быстро берем билеты и валим!", - добавил Панин.
Однако позже, по всей видимости, Панин передумал уезжать, и остался в стране.
Видео, которое актер ранее опубликовал, он удалил, и на своей странице в Instagram поделился снимком из своей московской квартиры. Актер подарил своей дочери гироскутер.