Скандальный украинский певец стал "Лучшим росийским артистом"

Кроме Дорна номинантами на премию MTV Europe Music Awards от России стали украинская группа "Грибы", Темникова, Елка и Хаски.
Об этом передает сайт российского телеканала.
"Украинский певец Иван Дорн стал лучшим исполнителем по версии MTV Россия!" — сказано в сообщении.
"Если мне достанется ЕМА, я поблагодарю всех, кому она не досталась. Спасибо!" — говорил ранее Дорн.
Также певец поблагодарил всех своих поклонников за поддержку.
Стоит отметить, что кроме него номинантами на премию MTV Europe Music Awards от России стали украинская группа "Грибы", Елена Темникова, Елка и Хаски.
Ранее сообщалось, что в РФ Иван Дорн в интервью назвал агрессию страны в Украине "ссорой двух собратьев" и открестился от помощи бойцам АТО.
Видео: MTV Россия