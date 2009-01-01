Скандальный украинский певец стал "Лучшим росийским артистом"

Кроме Дорна номинантами на премию MTV Europe Music Awards от России стали украинская группа "Грибы", Темникова, Елка и Хаски.

Иван Дорн. Скриншот видео с youtube.com

12 ноября в Лондоне состоялась церемония вручения музыкальной премии MTV Musik Awards-2017, в ходе которой скандальный украинский певец Иван Дорн получил звание "Лучший российский артист".

Об этом передает сайт российского телеканала.

"Украинский певец Иван Дорн стал лучшим исполнителем по версии MTV Россия!" — сказано в сообщении.

"Если мне достанется ЕМА, я поблагодарю всех, кому она не досталась. Спасибо!" — говорил ранее Дорн.

Также певец поблагодарил всех своих поклонников за поддержку.

Sochnye, blagodarochka vsem! Допис, поширений Ivan Dorn (@dorn_ivan) Лис 13, 2017 о 4:48 PST

Стоит отметить, что кроме него номинантами на премию MTV Europe Music Awards от России стали украинская группа "Грибы", Елена Темникова, Елка и Хаски.

Ранее сообщалось, что в РФ Иван Дорн в интервью назвал агрессию страны в Украине "ссорой двух собратьев" и открестился от помощи бойцам АТО.

Видео: MTV Россия