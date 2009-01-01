Скарлетт Йоханссон начала борьбу за дочь с бывшим мужем

После расставания они мирно урегулировали порядок встреч.

Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак Instagram

Об этом пишет hellomagazine.

Прошел ли разрыв мирно, с кем осталась жить их дочь, почему в конце концов пара вообще распалась — ответы на эти вопросы Скарлетт и Ромен не давали долго.

И тогда СМИ решили найти их сами.

Издание Page Six получило доступ к инсайдерским данным. Согласно им, Йоханссон и Дориак сейчас активно готовятся к официальному расторжению брака. Один из вопросов, который стоит между ними, действительно болезненный — с кем будет жить отныне их дочь Дороти Роуз.

После расставания они мирно урегулировали порядок встреч. Согласно им, девочка неделю проводила с матерью, а потом неделю с отцом, и так по очереди. Недавно Скарлетт заявила, что хочет ввести новый порядок: 3 дня Дороти будет проводить с ней, а 2 — с Роменом. Ребенок будет просто перепрыгивать с рук на руки. Ромену не нравится эта идея, он хочет забрать дочь во Францию, чтобы Скарлетт могла путешествовать по миру, сколько ей это необходимо.

Напомним, Джигурда уверяет, что помирился с Анисиной и планирует с ней детей.