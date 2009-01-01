Скарлетт Йоханссон посмеялась над Иванкой Трамп, опубликовано видео

В ролике Йоханнсон появляется в золотистом вечернем платье с распущенными волосами.

Скарлетт Йоханссон Скриншот

Об этом пишет ivona.

Скарлетт примерила образ Иванки в ролике под названием Соучастник. Видео разворачивается как типичная реклама духов высокого класса.

В ролике Йоханнсон появляется в золотистом вечернем платье с распущенными волосами. Она ловит на себе возбужденные взгляды мужчин и завистливые взгляды женщин.

Буквально за сутки видео просмотрело почти два миллиона пользователей Сети.

"Каждый мужчина знает ее имя. Каждая женщина знает ее в лицо. Когда она появляется в зале, все взгляды обращаются на нее. Она — Иванка. Такие женщины, как она, заслуживают именной аромат. Аромат, который сделан специально для нее. Потому что она красива. Потому что она влиятельна. Потому что она... соучастница.

Она из тех женщин, которые точно знают, чего хотят. И точно знают, что делают. Соучастница. Она не пытается оказаться в центре внимания, но мы видим ее. Ох, как мы видим ее... Соучастница. Феминистка, адвокат, защищает права женщин. Только вот как?..

Могу поспорить, когда она смотрела Титаник, то отождествляла себя с Роуз. Но, извини, деточка. Ты – Билли Зейн (актер, исполнивший в Титанике роль Кэла Хокли, богатого жениха Роуз, – прим. ред.).

Соучастница – аромат для женщины, которая могла бы все это остановить, но не захотела. Также доступна версия парфюма для Джареда (имеется в виду Джаред Кушнер — супруг Иванки Трамп — прим. ред.)".

Напомним, Сеть порвала пародия на песню Светланы Лободы.