Скарлетт Йоханссон рассталась с мужем

Пара поженилась 1 октября 2014 года, спустя два года после начала отношений.

Скарлетт Йоханссон Instagram

Американская актриса Скарлетт Йоханссонн рассталась со своим супругом, французским искусствоведом и журналистом Роменом Дориаком.

Об этом пишет kp.ua.

Пара поженилась 1 октября 2014 года, спустя два года после начала отношений. За месяц до свадьбы у них родилась дочь Роуз Дороти.

Поводом для слухов о расставании послужил последний выход Скарлетт Йоханссон. 21 января на "Женском марте" в Нью-Йорке актриса появилась без обручального кольца. Позже источники журнала People подтвердили новость о расставании. Скарлетт и Роман не живут вместе с лета 2016 года.

Брак с Диориаком — второй в жизни Йоханссон. Предыдущий союз с Райаном Рейнольдсом тоже продержался два года.

Напомним, 79-летняя голливудская актриса рассталась со своим бойфрендом.