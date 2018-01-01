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"Сколько секса в одном фото": Виталий Козловский подразнил фанаток снимком оголенного торса

Сегодня, 13:30

Артист сообщил поклонницам, что потом и вовсе разделся.

Виталий Козловский
Певец взбудоражил фанаток новым фото instagram.com/vkozlovskiy
Певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский поделился с поклонницами фото, на котором он запечатлен с оголенным торсом в плавках.

Снимок с солнечной Турции певец опубликовал на своей странице в Instagram.

"Ничего не меняется, если ничего не менять", - подписал снимок артист с хэштегами "позер", "зато с патриотическими труханами", "мое море".

Меньше  чем за сутки такой провокационный снимок Козловского набрал более 5 тысяч лайков и сотни восхищенных комментариев.

"Воу воу сколько секса в одном фото", "Виталик, спасибо за фото с голым торсом давно ждала. У тебя суперовое тело, сделанное колоссальным трудом", "Ну у всех сразу фантазия разыгралась, Виталик дразнить умеет", - восторгались подписчицы.

Виталий Козловский
Артист сообщил поклонницам, что потом и вовсе разделся instagram.com/vkozlovskiy

На просьбы фанаток снять трусы и сфотографироваться полостью "ню", артист отвечал, что сделал это уже за кадром.

Виталий Козловский
Козловский активно общается с полконницами instagram.com/vkozlovskiy

Ранее Виталий Козловский похвастался яркими снимками из Амстердама.
Теги:  
Виталий Козловский, фото, торс, фигура, отдых
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