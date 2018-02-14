"Сколько ж там роз?": Анна Седокова заинтриговала гигантским букетом от тайного ухажера

Экс-"Виа Гра" выложила в Instagram новое фото.

Анне Седоковой на День влюбленных подарили большой букет роз annasedokova/instagram

Певица Анна Седокова удивила своих подписчиков в социальной сети снимком с огромным букетом розовых роз.

"Ещё один повод сказать #люблю, ещё один раз понять, что лучше #тебя нет", - подписала фото звезда.

Подписчики обратили внимание на немаленький размер букета.

"Сколько ж там роз???", "Вот это букет!", - удивлялись поклонники.

Также фанаты звезды захотели узнать, кто же подарил такой букет, и попросили певицу не томить их догадками.

"Аня, можете сразу писать от кого цветы?", "Аня, ну как долго будешь держать нас в неведении????? КТО ОН???? Может кто знает, а? Ну рвёт же уже на части от любопытства", - писали поклонники.

Буквально за час снимок набрал более 53 тысяч лайков и сотни комментариев.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 14, 2018 в 6:07 PST

Ранее Анна Седокова заинтриговала поклонников фото с полуобнаженным мужчиной.