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"Сколько ж там роз?": Анна Седокова заинтриговала гигантским букетом от тайного ухажера

Вчера, 17:25

Экс-"Виа Гра" выложила в Instagram новое фото.

Седокова
Анне Седоковой на День влюбленных подарили большой букет роз annasedokova/instagram
Певица Анна Седокова удивила своих подписчиков в социальной сети снимком с огромным букетом розовых роз.   

"Ещё один повод сказать #люблю, ещё один раз понять, что лучше #тебя нет", - подписала фото звезда.

Подписчики обратили внимание на немаленький размер букета.

"Сколько ж там роз???", "Вот это букет!", - удивлялись поклонники.

Также фанаты звезды захотели узнать, кто же подарил такой букет, и  попросили певицу не томить их догадками.

"Аня, можете сразу писать от кого цветы?", "Аня, ну как долго будешь держать нас в неведении????? КТО ОН???? Может кто знает, а? Ну рвёт же уже на части от любопытства", - писали поклонники.

Буквально за час снимок набрал более 53 тысяч лайков и сотни комментариев. 

Ранее Анна Седокова заинтриговала поклонников фото с полуобнаженным мужчиной.
Теги:  
День святого Валентина, День влюбленных, Анна Седокова
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