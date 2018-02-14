"Сколько ж там роз?": Анна Седокова заинтриговала гигантским букетом от тайного ухажера

Экс-"Виа Гра" выложила в Instagram новое фото.
"Ещё один повод сказать #люблю, ещё один раз понять, что лучше #тебя нет", - подписала фото звезда.
Подписчики обратили внимание на немаленький размер букета.
"Сколько ж там роз???", "Вот это букет!", - удивлялись поклонники.
Также фанаты звезды захотели узнать, кто же подарил такой букет, и попросили певицу не томить их догадками.
"Аня, можете сразу писать от кого цветы?", "Аня, ну как долго будешь держать нас в неведении????? КТО ОН???? Может кто знает, а? Ну рвёт же уже на части от любопытства", - писали поклонники.
Буквально за час снимок набрал более 53 тысяч лайков и сотни комментариев.
Ранее Анна Седокова заинтриговала поклонников фото с полуобнаженным мужчиной.