Скончался экс-руководитель "Машины времени": Макаревич высказался о потере

Владимир Сапунов руководил коллективом с 1994 года.
"Брат умер…" — написал в Facebook его брат Андрей Сапунов.
Владимир Сапунов руководил коллективом с 1994 года. В 2017-м он покинул должность директора, однако, по собственным словам, сохранил дружеские отношения с артистами.
Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич рассказал, каким человеком был ушедший из жизни директор коллектива Владимир Сапунов.
"Замечательный был человек, замечательный профессионал. Человек мужественный очень", — отметил артист в комментарии ren.tv.
О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.
Отметим, что в феврале 2015 года менеджер "Машины времени" Антон Чернин рассказал, что в группе произошел раскол из-за разной позиции музыкантов по Крыму. Он отметил, что Державин и директор группы Владимир Сапунов выступили за присоединение полуострова к России, когда как бас-гитарист Александр Кутиков и Макаревич поддержали Украину.
Впоследствии Макаревич опроверг слухи о расколе в группе из-за политики.
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