Скончался экс-руководитель "Машины времени": Макаревич высказался о потере

Владимир Сапунов руководил коллективом с 1994 года.

Скончался Владимир Сапунов ren.tv

В России на 66-м году жизни скончался бывший директор рок-группы "Машина времени" Владимир Сапунов.

"Брат умер…" — написал в Facebook его брат Андрей Сапунов.

Владимир Сапунов руководил коллективом с 1994 года. В 2017-м он покинул должность директора, однако, по собственным словам, сохранил дружеские отношения с артистами.

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич рассказал, каким человеком был ушедший из жизни директор коллектива Владимир Сапунов.

"Замечательный был человек, замечательный профессионал. Человек мужественный очень", — отметил артист в комментарии ren.tv.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Отметим, что в феврале 2015 года менеджер "Машины времени" Антон Чернин рассказал, что в группе произошел раскол из-за разной позиции музыкантов по Крыму. Он отметил, что Державин и директор группы Владимир Сапунов выступили за присоединение полуострова к России, когда как бас-гитарист Александр Кутиков и Макаревич поддержали Украину.

Впоследствии Макаревич опроверг слухи о расколе в группе из-за политики.

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