Скончался участник группы "Сектор газа"

О причинах смерти не сообщается.
"Печальная новость! Сегодня ночью скончался бас-гитарист группы "Сектор Газа" Сергей Тупикин…", — сообщается в группе "ВКонтакте".
О причинах смерти не сообщается. Похороны музыканта назначены на завтра. Они пройдут на Юго-Западном кладбище города.
Сергей Тупикин был басистом в группе "Сектор Газа" почти с ее основания — с 1989 по 1993 год.
В 2011 году музыканта неизвестные сильно избили гитариста возле его дома, из-за чего он на всю оставшуюся жизнь остался инвалидом.
Ранее журналисты нашли роковую связь между смертью звезды фильма "Любовь и голуби" Нины Дорошиной и кончиной Табакова.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram