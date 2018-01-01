"Скопище холуев". Макаревич жестко прошелся по депутатам Госдумы

Музыкант прокомментировал возможность производства товаров без разрешения правообладателей.

Андрей Макаревич Фото: ivona.bigmir.net

После заявления депутатов Государственной думы о том, что в РФ могут принять законопроект о производстве американских товаров без разрешения правообладателей, известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сделал резкое заявление.

"Я все время думал: это скопище холуев-интеллектуалов хоть раз — ну просто из разнообразия — предложат закон, который начинается со слова "разрешить"? Или только "запретить", "ограничить", "заблокировать?" — пишет в Facebook Макаревич.

Российский рок-музыкант отметил, что вот момент настал и "какой-то умник" предложил разрешить производить товары США без разрешения правообладателя.

Напомним, в Госдуму России был внесен законопроект, который предусматривает ответ на новые санкции США. Среди мер, которые планирует ввести Россия, является запрет на импорт американских лекарств.