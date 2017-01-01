"Скоро и в порно". В интернет "слили" откровенные снимки звезды "Дома-2" Водонаевой

Видимо, в очередной раз "посветить" своими прелестями бывшую звезду реалити-шоу долго уговаривать не пришлось.

Во "всемирной паутине" опубликовали интимные фотографии телеведущей и бывшей участницы реалити-шоу "Дом 2" Алены Водонаевой.

Снимки были сделаны якобы в случайном порядке во время эротической фотосессии, сообщается в Instagram-аккаунте российского глянцевого журнала для мужчин MAXIM.

"Отчаявшись уговорить Алену Водонаеву прийти к нам на фотосессию, мы провели съемку без разрешения, сидя на дереве напротив ее окон", − так игриво были подписаны "слитые" фото.

К слову сказать, большинство читателей MAXIM не поверили в эту историю. "Кто-то реально верит, что за ней следили и фотографировали?", — написали они.

Немало было и таких, которые принялись критиковать редакцию журнала за "слишком откровенную фотосессию".

"Это уже не эротика! Так она скоро и в порно начнет сниматься". "Удалят же. Чуваки, ну нафиг порнографию откровенную то разводить?" — прокомментировали они фото.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в интернет "слили" откровенные фото самой высокооплачиваемой модели мира.