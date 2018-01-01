Скоро замуж? Ольга Бузова заинтриговала фанатов помолвочным кольцом

Артистка поделилась снимками, на которых заметно ювелирное украшение на безымянном пальце правой руки.
Бузова опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена в белой майке и красной юбке, она позирует так, чтобы привлечь внимание поклонников к ювелирному изделию.
"Я на любимой работе", — так подписала Ольга снимок, ни слова не сказав про кольцо, тем самым, подкинув подписчикам пищу для размышлений.
"Обручальное кольцо?", "Колечко красивое", "Кольцо! Кто еще заметил кольцо?", "Кольцо! Оля, поздравляю!", - предполагали юзеры.
На другом снимке звезда позирует все с тем же кольцом - с недавних пор в Италии начали проходить съемки проекта "Замуж за Бузову", поклонники предположили, что артистка уже смогла определиться с кандидатом на "пост" ее супруга.
Ранее Ольга Бузова в купальнике позировала в пикантной позе.
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