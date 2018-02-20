"Слабохарактерная": Джоли отреагировала на развод Энистон и Теру - СМИ

Актриса всегда симпатизировала Джастину Теру.

Анджелина Джоли резко отреагировала на развод Энистон и Теру Фото: Reuters

Голливудская звезда и экс-супруга Брэда Питта Анджелина Джоли прокомментировала развод Дженнифер Энистон и Джастина Теру.

По словам инсайдера, который дал интервью американскому изданию Hollywood Life, Джоли давно считает Энистон слабохарактерной.

"Анджелину никогда не волновала судьба Энистон, даже до того, как она начала встречаться с Брэдом Питтом. Она всегда считала Дженнифер слабохарактерной. А вот к Теру у Джоли всегда была симпатия, поэтому она не понимала, как такой яркий и умный мужчина мог обратить внимание на Энистон, ведь они совершенно разные", - сообщил реакцию Джоли источник.

Американские СМИ называют несколько причин звездного развода, одна из них – дружба Энистон с бывшим мужем Брэдом Питтом. Мол, их общение стало ближе после развода Питта с Анджелиной Джоли.

Напомним, из-за Анджелины Джоли раскололся брак Дженнифер Энистон и Брэда Питта. В 2005-м, когда актер был еще в браке с Дженнифер, он познакомился с Джоли на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" после чего у них завязался роман.

Ранее СМИ сооббщили, что Дженнифер Энистон и Джастин Теру не были официально женаты

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