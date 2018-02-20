"Слабохарактерная": Джоли отреагировала на развод Энистон и Теру - СМИ

Актриса всегда симпатизировала Джастину Теру.
По словам инсайдера, который дал интервью американскому изданию Hollywood Life, Джоли давно считает Энистон слабохарактерной.
"Анджелину никогда не волновала судьба Энистон, даже до того, как она начала встречаться с Брэдом Питтом. Она всегда считала Дженнифер слабохарактерной. А вот к Теру у Джоли всегда была симпатия, поэтому она не понимала, как такой яркий и умный мужчина мог обратить внимание на Энистон, ведь они совершенно разные", - сообщил реакцию Джоли источник.
Американские СМИ называют несколько причин звездного развода, одна из них – дружба Энистон с бывшим мужем Брэдом Питтом. Мол, их общение стало ближе после развода Питта с Анджелиной Джоли.
Напомним, из-за Анджелины Джоли раскололся брак Дженнифер Энистон и Брэда Питта. В 2005-м, когда актер был еще в браке с Дженнифер, он познакомился с Джоли на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" после чего у них завязался роман.
Ранее СМИ сооббщили, что Дженнифер Энистон и Джастин Теру не были официально женаты
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