"Сладкая секси". Астафьева "завела" фанатов фигурой в обтягивающем платье

Скорее всего, представители украинского шоу-бизнеса используют логику: "Отпуск-отпуском, но и постоянно надо баловать фанатов "горячими" снимками".

Астафьева на Бали Instagram

Украинская поп-певица, бывшая фронтвумен группы "NikitA", а с недавних пор – еще и актриса Даша Астафьева, порадовала фанатов очередными горячими "отпускными" снимками с острова Бали.

Фото она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Доброе утро, Мир", - лаконично подписала Астафьева кадры, на котором она запечатлена ласкающей листья местной флоры и прижавшейся к стволу пальмы в предельно обтягивающем ее формы платье.

Астафьева на Бали Instagram

Подписчики певицы пришли в совершеннейший восторг и оставили ворох положительных комментариев.

"Шикарная) Очуметь) Ну очень сладкая секси)", "Вот это очень сильное платье", "Такие девушки рождаются раз в 100 лет, наверное! Абсолютно натуральная красота, умная, с чувством юмора, добрая..." – рассыпались в комплиментах фанаты.

Instagram

Напомним, ранее Астафьева порадовала поклонников новыми фото в купальнике.