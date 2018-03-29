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Слава из "НеАнгелов" похвасталась фигурой и показала пышную грудь

Сегодня, 04:58
Слава Каминская < >
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1 / 4 Каминская показала красивую грудь (instagram.com/slava_kaminska)

Артистка взбудоражила фанатов своими Insta-сториз.

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская порадовала фанатов своим бюстом.

Девушки выступали в одном из ночных клубов столицы. Из-за многочасового ожидания выхода на сцену Славе стало скучно, и она начала постить соблазнительные видео в Insta-сториз.

На роликах певица предстала в синем наряде с акцентом на пышную грудь певицы. Артистка в шутку назвала себя "Змеем Горынычем" и Памелой Андерсон, намекая на размеры своей груди в этом платье.

Артистки все-таки дождались выступления и спели любимые публикой хиты.

Ранее Слава из "НеАнгелов" в черном пеньюаре поделилась рецептом любимого блюда.
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Слава Каминская, НеАнгелы, грудь
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