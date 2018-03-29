Слава из "НеАнгелов" похвасталась фигурой и показала пышную грудь

Артистка взбудоражила фанатов своими Insta-сториз.
Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская порадовала фанатов своим бюстом.
Девушки выступали в одном из ночных клубов столицы. Из-за многочасового ожидания выхода на сцену Славе стало скучно, и она начала постить соблазнительные видео в Insta-сториз.
На роликах певица предстала в синем наряде с акцентом на пышную грудь певицы. Артистка в шутку назвала себя "Змеем Горынычем" и Памелой Андерсон, намекая на размеры своей груди в этом платье.
Артистки все-таки дождались выступления и спели любимые публикой хиты.
Ранее Слава из "НеАнгелов" в черном пеньюаре поделилась рецептом любимого блюда.