Слава из "НеАнгелов" похвасталась снимками с известным российским певцом

Фото, опубликованные исполнительницей в соцсети, собрали десятки тысяч лайков.

Слава Каминская позировала с Андреем Григорьевым-Апполоновым instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть фотографии, на которых она запечатлена с солистом известной российской группы "Иванушки International" Андреем Григорьевым-Апполоновым.

Снимки были сделаны в Германии, за день они собрали более 38 тысяч лайков, говорится на странице артистки в Instagram.

"Рыжая коалиция… Мое поколение точно поставит лайк… @apollonov_ag (я выросла на твоих песнях)… ну, ты понял", — подписала фото исполнительница.

Напомним, в апреле стало известно, что Слава Каминская снова обновила образ — перекрасилась. Артистка покрасила волосы в персиковый цвет, посмотреть ее фото с обновленной прической можно здесь.

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