Слава из "НеАнгелов" показала шикарную фигуру на Мальдивах: фото

Отдых-отдыхом - но и баловать фанатов и подписчиков свежими фото певица не забывает.

Известная украинская поп-певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram очередную порцию соблазнительных фотографий из отпуска.

Причем на одном снимке исполнительница, очевидно - "для пущего эффекта", стала в позу из йоги – ширшасану (стойка на голове). Кроме того, Каминская решила "побаловать" своих подписчиков своими фото в купальнике.

К слову, отпуск певица проводит на Мальдивских островах вместе с супругом – известным пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

Напомним, ранее Слава Каминская с детьми позировала для глянцевого журнала.