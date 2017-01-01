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Слава из "НеАнгелов" показала шикарную фигуру на Мальдивах: фото

Сегодня, 06:07
Слава Неангелы купальник < >
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1 / 4 Отпуск певица проводит на Мальдивских островах (Instagram)

Отдых-отдыхом - но и баловать фанатов и подписчиков свежими фото певица не забывает.

Известная украинская поп-певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram очередную порцию соблазнительных фотографий из отпуска.

Причем на одном снимке исполнительница, очевидно - "для пущего эффекта", стала в позу из йоги – ширшасану (стойка на голове). Кроме того, Каминская решила "побаловать" своих подписчиков своими фото в купальнике.

К слову, отпуск певица проводит на Мальдивских островах вместе с супругом – известным пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

Напомним, ранее Слава Каминская с детьми позировала для глянцевого журнала.

 
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НеАнгелы, Слава, Мальдивы, Instagram
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