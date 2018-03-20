Слава из "НеАнгелов" постебалась над комментариями подписчиков о смене имиджа

Артистка спародировала манеру поведения своих коллег.

Артистка спародировала манеру поведения своих коллег slava_kaminska/instagram

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская , к оторая перекрасилась в блондинку, решила потролить подписчиков. Она выбрала комментарии фанатов, которые сравнивали ее с другими звездами шоу-бизнеса, и сымитировала манеру поведения своих коллег.

"Вы похожи на Ирину Билык. Потеряла индивидуальность. Вторая Лобода, никакой оригинальности. Слава, вы похожи на Таисию Повалий. Вот точно, как Монро, копия. Рыженькая из "НеАнгелов" уже не рыженькая", - цитировала комментарии подписчиков в видео Instagram Слава.

В подписи к видео Каминская объяснила, что она прощается со светлым цветом волос, но для нее это был эксперимент и способ самовыражения. Она добавила, что это был не парик.

Поклонники оценили чувство юмора певицы и засыпали ее комплиментами.

"Ах Слава, вы крутая! Чувство юмора на высшем уровне. Так держать!", "Слава ты крутая баба, не обращай внимание на дебилов", "За что люблю Славу, так это за чувство юмора!", "Слава, это ржака! А на Винника не похожа?", - писали фанаты.

Публикация от Babaslavka (@slava_kaminska) 20 Мар 2018 в 11:54 PDT

Ранее Слава из "НеАнгелов" показала мартовское фото в шубе.