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Слава из "НеАнгелов" с детьми позировала для глянца, опубликованы фото

Сегодня, 15:17
Слава Каминская,Каминская,НеАнгелы,глянец,дети < >
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1 / 3 Слава Каминская (Пресс-служба)

Певица сказала, что терпеть не может маски.

Слава Каминская,Каминская,НеАнгелы,глянец,дети
Слава Каминская Пресс-служба
Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская позировала для глянца и вместе с детьми — Леоном, а также Лаурой — появилась на обложке августовского номера глянцевого журнала Viva!.

Также артистка рассказал изданию о личной жизни и творчестве, заявила, что параллельно с участием в музыкальном коллективе приступает к работе над сольным проектом.

"Я терпеть не могу маски. Если мне плохо, я плачу. И не могу этого скрывать. Да и не стану — все равно все эмоции на лице. Если мне хорошо, мне хорошо…", — отметила исполнительница.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова похвасталась загаром, полученным во время отдыха в турецкой Анталье, и сравнили свое тело с хорошо прожаренным стейком.

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Слава Каминская, Каминская, НеАнгелы, глянец, дети
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