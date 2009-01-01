Слава из "НеАнгелов" с детьми позировала для глянца, опубликованы фото

Певица сказала, что терпеть не может маски.

Слава Каминская Пресс-служба

Солистка украинской группы "НеАнгелы"позировала для глянца и вместе с детьми — Леоном, а также Лаурой — появилась на обложке августовского номера глянцевого журнала Viva!.

Также артистка рассказал изданию о личной жизни и творчестве, заявила, что параллельно с участием в музыкальном коллективе приступает к работе над сольным проектом.

"Я терпеть не могу маски. Если мне плохо, я плачу. И не могу этого скрывать. Да и не стану — все равно все эмоции на лице. Если мне хорошо, мне хорошо…", — отметила исполнительница.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова похвасталась загаром, полученным во время отдыха в турецкой Анталье, и сравнили свое тело с хорошо прожаренным стейком.