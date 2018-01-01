Слава из "НеАнгелов" соблазнительно позировала в бикини на отдыхе в Египте, фото

Артистка позировала в крошечных бикини на завязках.

Слава Каминская порадовала подписчиков новым фото slava_kaminska/instagram

Украинская певица Слава Каминская отдыхает на курорте в Египте в пятизвездочном отеле Royal Savoy Hotel & Villas.

На снимке Каминская нежится на солнышке, и пикантно прогибает спину, чтобы получить красивый кадр. Раздельный купальник выгодно подчеркивает красивую фигуру звезды.

"Гриль", - в шутку подписала фото артистка.

Подписчикам фотография понравилась, меньше чем за сутки они оставили 24 тысячи лайков и сотни комментариев с комплиментами.

"Симпатичный гриль!", "Бомба", "Шикарна", "Какая красивая!", - восхищались фанаты.

Слава Каминская порадовала подписчиков новым фото slava_kaminska/instagram

Ранее фанатов насмешило странное видео Славы из "НеАнгелов".