Слава из "НеАнгелов" соблазнительно позировала в бикини на отдыхе в Египте, фото

Артистка позировала в крошечных бикини на завязках.
На снимке Каминская нежится на солнышке, и пикантно прогибает спину, чтобы получить красивый кадр. Раздельный купальник выгодно подчеркивает красивую фигуру звезды.
"Гриль", - в шутку подписала фото артистка.
Подписчикам фотография понравилась, меньше чем за сутки они оставили 24 тысячи лайков и сотни комментариев с комплиментами.
"Симпатичный гриль!", "Бомба", "Шикарна", "Какая красивая!", - восхищались фанаты.
Ранее фанатов насмешило странное видео Славы из "НеАнгелов".