Слава из "НеАнгелов" сверкнула грудью на Мальдивах

Мальдивы — это место отдыха для тех кому за 30-ть, считает супруг артистки.
Исполнительница для одного из снимков позировала без верхней одежды, супруг исполнительницы выложил фото на своей странице в Instagram.
"Для себя я понял, — Мальдивы — это место отдыха для тех кому за 30-ть, для эстетов в душе, ценителей жары, прозрачной бирюзовой воды, пальм и кустов, вырвиглазбелого песка, для тех, кто реально устал и запарился на работе или быту, ну и конечно же прекрасное место для конфетно-букетного периода", — написал врач.
Ранее вторая участница группы "НеАнгелы" — певица Виктория Смеюха — у себя в соцсети пожаловалась, что во время отдыха в Кении повредила ногу. Узнать больше об инциденте можно здесь.