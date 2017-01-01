Слава из "НеАнгелов" сверкнула грудью на Мальдивах

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1 / 3 Муж Славы Каминской показал яркие фото с отдыха (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Мальдивы — это место отдыха для тех кому за 30-ть, считает супруг артистки.

Муж Славы Каминской показал яркие фото с отдыха instagram.com/edgar_kaminskyi

Муж украинской певицы, участницы группы "НеАнгелы" Славы Каминской — пластический хирург Эдгар — показал фотографии с отдыха на Мальдивах, на которых артистка сверкнула грудью.

Исполнительница для одного из снимков позировала без верхней одежды, супруг исполнительницы выложил фото на своей странице в Instagram.

Муж Славы Каминской показал яркие фото с отдыха instagram.com/edgar_kaminskyi

"Для себя я понял, — Мальдивы — это место отдыха для тех кому за 30-ть, для эстетов в душе, ценителей жары, прозрачной бирюзовой воды, пальм и кустов, вырвиглазбелого песка, для тех, кто реально устал и запарился на работе или быту, ну и конечно же прекрасное место для конфетно-букетного периода", — написал врач.

Муж Славы Каминской показал яркие фото с отдыха instagram.com/edgar_kaminskyi

Ранее вторая участница группы "НеАнгелы" — певица Виктория Смеюха — у себя в соцсети пожаловалась, что во время отдыха в Кении повредила ногу. Узнать больше об инциденте можно здесь.