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Слава из "НеАнгелов" в купальнике похвасталась стройными ножками, фото

Сегодня, 03:49

Певица позировала в одном из городов Одесской области.

Каминская
Слава Каминская позировала в черном сдельном купальнике instagram.com/slava_kaminska
Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в купальнике.

Соблазнительный снимок был сделан в городе Болград Одесской области, говорится на странице артистки в Instagram.

На фото Каминская позирует в черном сдельном купальнике, в центре внимания оказались ее стройные ножки.

"Нра?", — коротко подписала фото исполнительница.

Каминская
Слава Каминская позировала в черном сдельном купальнике instagram.com/slava_kaminska

Ранее Слава Каминская поделилась в соцсети фото, на которых она позировала с солистом известной российской группы "Иванушки International" Андреем Григорьевым-Апполоновым. Посмотреть снимки можно здесь.

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Теги:  
Слава Каминская, НеАнгелы, купальник
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