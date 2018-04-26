"Слишком занят": Дональд Трамп оставил жену без подарка на день рождения

Президент США презентовал жене открытку.

Мелания осталась без подарка на день рождения Reuters

Президент США Дональд Трамп признался, что ничего не подарил своей жене Мелании на день рождения.

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

На вопрос журналиста, что же он презентовал Мелании на ее 48-ой день рождения, Трамп со смехом отреагировал.

"Ну, мне лучше не делать этого, потому что я могу нарваться на неприятности. Но я купил ей красивую открытку и красивый букет цветов. Знаете, я слишком занят, чтобы бегать и искать подарки", — заявил президент.

Напомним, в четверг, 26 апреля, Мелании Трамп исполнилось 48 лет.

Ранее Мелания Трамп демонстративно "отшила" мужа.

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