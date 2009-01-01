Случайно стал известен пол будущего ребенка Криштиану Роналду

Роналду и Родригес встречаются уже почти год, девушка смогла сдружиться со старшим сыном футболиста.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес Instagram Роналду

Об этом пишет paparazzi.ru.

Молодые люди долго старались держать в тайне интересное положение Джорджины, когда данная информация стала известна общественности, пара решила не сообщать пол будущего ребенка.

Но недавно преподаватель по танцам под публикацией Джорджины в комментарии случайно рассекретил пол малыша.

"Твоя дочь родится отличной танцовщицей", — написал инструктор.

Стоит отметить, что Роналду и Родригес встречаются уже почти год, девушка смогла сдружиться со старшим сыном футболиста.

Напомним, свадьба Криштиану Роналду состоится летом 2018.