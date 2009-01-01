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Случайно стал известен пол будущего ребенка Криштиану Роналду

Сегодня, 16:37

Роналду и Родригес встречаются уже почти год, девушка смогла сдружиться со старшим сыном футболиста.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес Instagram Роналду
Знаменитый футболист Криштиану Роналду является отцом троих замечательных детей, но в скором времени подруга спортсмена Джорджина Родригес подарит ему четвертого ребенка.

Об этом пишет paparazzi.ru.

Молодые люди долго старались держать в тайне интересное положение Джорджины, когда данная информация стала известна общественности, пара решила не сообщать пол будущего ребенка.

Но недавно преподаватель по танцам под публикацией Джорджины в комментарии случайно рассекретил пол малыша.

"Твоя дочь родится отличной танцовщицей", — написал инструктор.

Стоит отметить, что Роналду и Родригес встречаются уже почти год, девушка смогла сдружиться со старшим сыном футболиста.

Напомним, свадьба Криштиану Роналду состоится летом 2018.

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Криштиану Роналду, дети, пол, дочь, Джорджина Родригес
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