"Слухи слишком преувеличены". Светлана Лобода показала фото в шелковом наряде

Снимок певицы в соцсети собрал свыше 180 тысяч лайков.

Беременная Светлана Лобода позировала в шелковой комбинации с кружевными рукавами instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена беременной в шелковой комбинации с кружевными рукавами.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за 14 часов он собрал более 184 тысяч лайков.

"Слухи обо мне пока слишком преувеличены (появилась информация, что Лобода уже родила второго ребенка — Ред.)", — подписала фото артистка.

Беременная Светлана Лобода позировала в шелковой комбинации с кружевными рукавами instagram.com/lobodaofficial

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода ждет второго ребенка и находится в США. СМИ писали, что отцом малыша является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже дочь певицы случайно раскрыла пол будущего ребенка мамы.

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