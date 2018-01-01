"Слухи слишком преувеличены". Светлана Лобода показала фото в шелковом наряде

Снимок певицы в соцсети собрал свыше 180 тысяч лайков.
Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за 14 часов он собрал более 184 тысяч лайков.
"Слухи обо мне пока слишком преувеличены (появилась информация, что Лобода уже родила второго ребенка — Ред.)", — подписала фото артистка.
Ранее сообщалось, что Светлана Лобода ждет второго ребенка и находится в США. СМИ писали, что отцом малыша является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже дочь певицы случайно раскрыла пол будущего ребенка мамы.
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