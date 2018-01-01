"Смахивает на анорексичку": российская певица Полина Гагарина встревожила фанатов излишней худобой

Певица поделилась фото в купальнике.
На фото, которое знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, она запечатлена на отдыхе в купальнике.
"Мама сфотографировала и купальник тоже мама подарила", - подписала фото артистка.
Подписчики отметили, что артистке стоило бы поправиться, ведь она выглядит очень худой.
"Скелетон", "Поправиться не помешало бы, а то уже смахивает на анорексичку...", "Очень худая, некрасиво", "Полюша, Вам надо чуть поправиться", "Надо поправиться, когда кости торчат это некрасиво", - раскритиковали подписчики.
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