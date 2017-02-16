Смелая Серена Уильямс обнажилась для глянца, опубликованы фото и видео

Спортсменка хочет напомнить женщинам во всём мире, что стандартов красоты как таковых не существует.

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Теннисистка Серена Уильямс согласилась на довольно откровенную фотосъемку для издания Sports Illustrated и не отказалась от фотосессии топлес.

Об этом пишет ok-magazine.

Предложение она приняла еще и потому, что хочет в очередной раз напомнить женщинам во всём мире, что стандартов красоты как таковых не существует.

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"Я хочу, чтобы люди забыли о стандартах красоты, которые им навязывали много лет. Я хочу, чтобы женщины наконец почувствовали себя комфортно в своем теле. Быть сильной и сексуальной одновременно очень здорово. И мне хочется доказать это своим примером", — сказала Серена.

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Несмотря на то, что Серена Уильямс постоянно занимается спортом, ее формы далеки от традиционных представлений о модельной фигуре, и прославленная теннисистка хочет донести до женщин с похожим телосложением мысль о том, что красивой и желанной можно быть и без модельной внешности.

Публикация от Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) Фев 16 2017 в 7:30 PST

Напомним, 63-летняя модель снялась в откровенной фотосессии для мужского глянца.