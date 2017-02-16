Сегодня, 19:51 RSS

Смелая Серена Уильямс обнажилась для глянца, опубликованы фото и видео

Сегодня, 18:59

Спортсменка хочет напомнить женщинам во всём мире, что стандартов красоты как таковых не существует.

Серена Уильямс
Instagram
Теннисистка Серена Уильямс согласилась на довольно откровенную фотосъемку для издания Sports Illustrated и не отказалась от фотосессии топлес.

Об этом пишет ok-magazine.

Предложение она приняла еще и потому, что хочет в очередной раз напомнить женщинам во всём мире, что стандартов красоты как таковых не существует.

Серена Уильямс
Instagram

"Я хочу, чтобы люди забыли о стандартах красоты, которые им навязывали много лет. Я хочу, чтобы женщины наконец почувствовали себя комфортно в своем теле. Быть сильной и сексуальной одновременно очень здорово. И мне хочется доказать это своим примером", — сказала Серена.

Серена Уильямс
Instagram

Серена Уильямс
Instagram

Несмотря на то, что Серена Уильямс постоянно занимается спортом, ее формы далеки от традиционных представлений о модельной фигуре, и прославленная теннисистка хочет донести до женщин с похожим телосложением мысль о том, что красивой и желанной можно быть и без модельной внешности.

 

Напомним, 63-летняя модель снялась в откровенной фотосессии для мужского глянца.

Теги:  
Серена Уильямс, обнажилась, глянец, издание Sports Illustrated
ПО МАТЕРИАЛАМ: