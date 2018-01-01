СМИ назвали дату родов и пол ребенка беременной Тодоренко

Малыш у телеведущей должен появиться до конца текущего года.

Тодоренко и Топалов вскоре впервые станут родителями instagram.com/reginatodorenko

Российские СМИ вскоре после предложения руки и сердца, которое сделал российский певец Влад Топалов украинской телеведущей, звезды тревел-шоу "Орел и решка" Регине Тодоренко, начали распространять информацию о дате родов, а также выяснили пол будущего звездного наследника.

Как сообщили инсайдеры в российском издании Super, 28-летняя телеведущая ожидает появление первенца в декабре 2018 года. Источники сообщили журналистам, что Тодоренко родит мальчика от артиста Влада Топалова.

Напомним, первые слухи об ожидании первенца от Влада Топалова появились после провокационного сообщения Регины, где она заявляла, что "почти 9 месяцев вынашивает это чудо, которое совсем скоро появится на свет". Также пышное платье словно подчеркивало ее округлившийся живот.

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