СМИ назвали дату родов и пол ребенка беременной Тодоренко

Малыш у телеведущей должен появиться до конца текущего года.
Как сообщили инсайдеры в российском издании Super, 28-летняя телеведущая ожидает появление первенца в декабре 2018 года. Источники сообщили журналистам, что Тодоренко родит мальчика от артиста Влада Топалова.
Напомним, первые слухи об ожидании первенца от Влада Топалова появились после провокационного сообщения Регины, где она заявляла, что "почти 9 месяцев вынашивает это чудо, которое совсем скоро появится на свет". Также пышное платье словно подчеркивало ее округлившийся живот.
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