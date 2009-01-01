СМИ поженили Ренату Литвинову и Земфиру

По слухам, произошло это в минувшие выходные в Стокгольме, где легализовали однополые браки.

Рената Литвинова и Земфира Instagram

Еще несколько дней назад в Сети начали обсуждать провокационную новость о том, что Рената Литвинова и Земфира тайно зарегистрировали свои отношения в Швеции.

Об этом пишет paparazzi.ru.

По слухам, произошло это в минувшие выходные в Стокгольме, где легализовали однополые браки. Единственной "уликой" произошедшего, называю одинаковые кольца, которые появились на их безымянных пальчиках.

Естественно, что никакой официальной информации на этот счет нет, да и мало вероятно, что будет. Так что, остается либо верить в это, либо нет.

Однополые браки заключаются в Швеции на государственном уровне с 1 мая 2009 года. Это стало возможным благодаря нейтральному в отношении пола супругов закону о браке, принятого шведским парламентом 1 апреля 2009 года.

Напомним, в Германии легализовали однополые браки.