СМИ рассказали о жизни Евгении Власовой после операций: "худшее позади"

Исполнительница проходит реабилитацию.

Евгения Власова уже дома Скриншот видео с youtube.com

Известная украинская певица Евгения Власова после операций уже находится дома, на реабилитации.

Худшее позади, говорится на странице программы "Светская жизнь", которую ведет Катя Осадчая.

"… Евгения Власова преодолела онкологию, а в конце прошлого года вновь оказалась в больнице... Реанимация, операции, боязнь рецидива", — отмечается в сообщении.

Евгения Власова уже дома, говорится на странице программы, которую ведет Катя Осадчая instagram.com/svitsketv

Напомним, восемь лет назад Евгения Власова перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологической болезнью. В ноябре 2017-го ее мать Галина Поплавская говорила, что артистке за 12 дней сделали четыре операции, из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии она попала в реанимацию.