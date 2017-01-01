СМИ узнали имя нового возлюбленного Анджелины Джоли

С момента развода актрисы с Брэдом Питтом прошел год с небольшим.

Анджелина Джоли Reuters

После года с небольшим, минувшего со времени развода с Брэдом Питтом, известная голливудская актриса Анджелина Джоли завела новые романтические отношения.

Избранником актрисы стал 38-летний камбоджийский рэпер, выступающий под псевдонимом praCh Ly, сообщает портал Radar Online.

Познакомила Джоли с музыкантом писательница Лун Ун, ее подруга. Мужчина родился в концентрационном лагере во времена правления Пол Пота и режима "красных кхмеров". Впоследствии его родители сумели эмигрировать в США и поселились в городе Лонг-Бич.

Джоли и ее якобы возлюбленный Radar Online.

Как сообщают в окружении актрисы, praCh Ly уже удалось "занять место отца" в жизни старшего приемного сына актрисы, 15-летнего камбоджийца Мэддокса.

Кроме того, Джоли и рэпер неоднократно появлялись вместе на различных мероприятиях, организованных камбоджийской диаспорой в Америке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Пенелопа Крус приревновала к Джоли своего супруга Хавьера Бардема.