СМИ узнали, когда Spice Girls воссоединятся в полном составе

Исполнительницы, возможно, будут создавать альбом.
Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник, пишет lenta.ru.
В то же время издание уточнило, что музыкальный коллектив, в частности, будет создавать альбом и примет участие в специальном выпуске телешоу.
Главным препятствием для воссоединения коллектива была Бекхэм, которая когда-то срывала гастроли Spice Girls, запрещая остальным участницам исполнять старые песни. "Уговорить Викторию было главной задачей для всех", — отметил источник.
Напомни, Spice Girls была создана в 1994 году, стала одной из самых популярных девичьих поп-групп в мире, она просуществовала до 2008-го. Последнее выступление коллектива в полном составе состоялось на Олимпиаде-2012 в Лондоне — певицы объединились ради одного шоу.