СМИ узнали, когда Spice Girls воссоединятся в полном составе

Исполнительницы, возможно, будут создавать альбом.

Участницы Spice Girls Instagram

В 2018 году британская поп-группавоссоединится в полном составе, все пять певиц — Мэл Би (Мелани Браун), Виктория Бекхэм, Джерри Холлиуэлл, Мелани Си и Эмма Бантон — летом вели секретные переговоры и договорились работать над серией проектов.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник, пишет lenta.ru.

В то же время издание уточнило, что музыкальный коллектив, в частности, будет создавать альбом и примет участие в специальном выпуске телешоу.

Главным препятствием для воссоединения коллектива была Бекхэм, которая когда-то срывала гастроли Spice Girls, запрещая остальным участницам исполнять старые песни. "Уговорить Викторию было главной задачей для всех", — отметил источник.

Напомни, Spice Girls была создана в 1994 году, стала одной из самых популярных девичьих поп-групп в мире, она просуществовала до 2008-го. Последнее выступление коллектива в полном составе состоялось на Олимпиаде-2012 в Лондоне — певицы объединились ради одного шоу.