СМИ узнали, сколько стоят билеты на концерт Imagine Dragons в Киеве

Сегодня вечером в электронной очереди за билетом находились десятки тысяч человек.

Вокруг покупки билетов на концерт Imagine Dragons в Киеве разгорелся ажиотаж Скриншот видео с youtube.com

Во вторник, 9 января, стартовали продажи билетов на концерт американской рок-группы Imagine Dragons, который состоится в конце августа в НСК "Олимпийский".

Вокруг покупки билетов разгорелся ажиотаж, вечером в электронной очереди находились более 50 тысяч человек, пишет Zn.ua.

Интернет-пользователи уже сообщили, что стоимость билета в Radioactive Zone составляет 1 тысячу 599 гривень, в Fan Zone — 1 тысячу 299 гривень, в сектора — от 749 гривень до 2 тысяч 499 гривень, а в Sky box — от до 5 тысяч 990 до 7 тысяч 990 гривень.

Вокруг покупки билетов на концерт Imagine Dragons в Киеве разгорелся ажиотаж Скриншот с сайта zn.ua

Ранее стало известно, что группа Imagine Dragons — обладатели престижных музыкальных наград Grammy, American Music Awards и Billboard Music Awards — 31 августа впервые дадут концерт в Киеве.