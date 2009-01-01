Снежана Егорова устроила скандал с полицейскими, опубликовано видео

В итоге Егоровой выписали штраф.

Снежана Егорова Facebook.com

Известная украинская телеведущая Снежана Егорова на днях в центре Киева поругалась с патрульными полицейскими из-за перекрытых дорог.

Об этом пишет ivona.

Движение в центре города было ограничено 8 октбяря в связи с проведением в центре Киева марафона.

Из-за этого Снежана Егорова не смогла проехать на мост Патона — дорога была перекрыта машинами патрульной полиции.

Телеведущая попыталась объехать фишки-ограничители по бордюру мимо полицейских машин, за что была остановлена правоохранителями. Тогда Егорова стала громко возмущаться, что опаздывает на прямой эфир.

Снежана устроила настоящий скандал с полицейскими. Она удивлялась, почему карету скорой помощи пропустили, а журналисту дорогу не хотят открывать, хотя она показала патрульным пресс-карту: "Почему я, телеведущая, руководитель проекта, не могу попасть на работу и выполнить профессиональные обязанности?".

Также она апеллировала тем, что в машине находятся ее дети, которые плачут. В итоге Егоровой выписали штраф.

Видео конфликта ведущая опубликовала на своей странице в Facebook, однако из-за огромного количества негативных комментариев в ее адрес удалила его. Впрочем, оно осталось в некоторых пабликах и на страницах пользователей.

Напомним, Никита Джигурда и Марина Анисина придумали новый скандал.