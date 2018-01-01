Снежана Егорова в открытом письме пожаловалась Порошенко на "телекиллерство"

Скандалы по линии "бывшие супруги Егорова- Мухарский" и не думают утихать.

Снежана Егорова Фото: facebook.com/snezhana.egorova.9

Известная телеведущая Снежана Егорова – экс-супруга актера и шоумена Антина Мухарского, написала открытое письмо президенту Петру Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Кто может и должен остановить такое позорное явление как телевизионное киллерство, которое приобретает катастрофические и невиданные доныне масштабы, особенно на фоне контраверсийных политических и социальных процессов, которые в последнее время бушуют в нашем многострадальном обществе," - написала она.

Поводом для написания письма Порошенко стал недавний скандал с опросом на телеканале "Прямой", где ранее работала Егорова. Тогда в программе "Поярков Ньюз" было предложено зрителям предлагалось ответить на такой вопрос: "Если бы у Вас была возможность спасти одного из них, кого бы вы выбрали − Снежану Егорову или Антина Мухарского.

"Обращаюсь к Вам, уважаемый господин Президент, как к лидеру Революции Достоинства с просьбой разобраться и дать свою оценку действиям, которые совершенно безнаказанно разворачиваются на общенациональном телевизионном канале "Прямой". В дальнейшем в эфире вышеупомянутого телепроекта "Поярков Ньюз" неоднократно упоминается моя фамилия, приписывая мне действия, которых я не совершала и манипулируя моим именем в негативном, а иногда и политическом контексте, что я расцениваю как сведение личных счетов, уничтожение моей профессиональной и деловой репутации, а также лишения меня средств к существованию с целью давления. И конце на фоне последних событий, связанных с журналистами и общественными деятелями призыв К моего физического уничтожения", - написала Егорова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Снежана Егорова попала в больницу после скандала с опросом.

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